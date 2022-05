À Nivelles, l’échevin des Finances indique que les différentes indexations pour le seul personnel communal généreront un surcoût pour la ville de 910 000 € en 2022. "Sur un budget de 40 millions d’euros, ce n’est pas rien, soupire Germain Dalne. C’est d’autant plus alarmant que l’on ne sait pas quand ça va s’arrêter. Heureusement, la ville a de bonnes réserves. Mais on va devoir revoir nos politiques pour limiter les coûts. Et ce n’est pas le plan Oxygène (NdlR : grâce auquel les communes vont pouvoir emprunter pendant 5 ans pour faire face à l’explosion des coûts) de la Région wallonne qui va permettre de sauver la mise car on va endetter les générations futures sur 30 ans."