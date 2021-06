Après des mois et des mois de galère, l’horizon s’éclaircit quelque peu pour les riverains de l’ancien magasin Belgica à Saintes. Problème de stationnement, nuisances liées au bruit des camions, végétation qui se transforme en forêt, toiture qui fuit dans le jardin des voisins, dépôts d’immondices ou encore présence de rats, les riverains du magasin situé sur la chaussée d’Enghien à Saintes et vide depuis un certain temps, subissent des nuisances quotidiennes.

(...)