Tubize offre une nouvelle prime à tous ses commerçants

Une nouvelle prime pour les commerçants a été instaurée, suite à l’appel à projets de la Province du Brabant wallon, dont l’objectif est de renforcer la digitalisation des points de vente. Avec deux changements par rapport à la version précédente de cette mesure. "Il n’y a plus de périmètre à respecter pour bénéficier de cette aide financière, a souligné Mourad Abdelali, l’échevin compétent. Elle ne s’adresse plus uniquement aux commerçants du centre de Tubize, mais bien à tout le monde. L’autre avantage de ce nouvel appel à projets, c’est que, contrairement à l’ancien règlement, les magasins ne doivent plus avoir leur siège social à Tubize. Il suffit qu’une surface commerciale soit présente sur notre territoire pour qu’elle puisse en profiter."