Un million et demi d’euros est prévu pour lui donner une nouvelle jeunesse.

Le moulin de Saintes, voilà bien un symbole qui tient particulièrement à cœur des Tubiziens. À l’abandon et plus utilisé depuis de nombreuses années maintenant, il va très prochainement connaître une (petite) cure de jouvence qui lui permettra d’à nouveau rayonner en tant que porte d’entrée de la cité du Betchard. "L’idée est qu’il redevienne un centre d’activité, à la limite entre la Flandre et la Wallonie, et qu’il soit une belle porte d’entrée dans la ville, sourit Michel Januth, le maïeur tubizien. Il sera géré par l’OTP (office du tourisme et du patrimoine) et deviendra l’un des points touristiques majeurs de Tubize, comme la cascade ou encore l’église d’Oisquercq. Notre patrimoine est très important et nous y accordons beaucoup d’attention."