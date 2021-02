Uber Eats débarque à Louvain-la-Neuve Brabant wallon Rédaction La société de livraison étend ses activités et est disponible, dès aujourd’hui, à Louvain-la-Neuve. © DR

Après le succès de l'introduction dans d'autres villes belges, Uber Eats vient de choisir Louvain-la-Neuve comme nouvelle destination où l'on peut commander à domicile les meilleurs plats des chaînes de restaurants comme Burger King, Quick, O’Tacos, Pizza Hut et Paul. "Avec l'introduction de notre application à Louvain-la-Neuve; nous espérons apporter le sentiment de la restauration chez les gens, explique Kamilla Lambotte, Directeur Général Uber Eats Belgique. Nous nous réjouissons de travailler avec les restaurants locaux. Uber Eats a constaté une augmentation de la demande de livraisons de repas dans cette ville et veut rendre cela accessible à tous. Cela nous permet de livrer sans contact les plats favoris de chacun."



Pour passer commande, rien de plus simple: il suffit de télécharger l'application Uber Eats pour Android ou pour iOS, de sélectionner le restaurant de votre choix, de commander votre plat préféré et de payer dans l'application avec Bancontact, carte de crédit ou via PayPal. Dès que le partenaire-livreur se trouve à une distance de quelques minutes du restaurant, celui-ci reçoit un signal pour commencer la préparation de la commande. Le partenaire-livreur annonce son arrivée au restaurant, va y chercher la commande et livre, au nom du restaurant, la commande, sans contact, à l'adresse saisie par l'utilisateur.



Comme première offre, les nouveaux utilisateurs à Louvain-la-Neuve qui passeront commande pour au moins 15 euros recevront, avec le code BONJOURLLN, 10 euros de réduction sur leurs trois premières commandes. Attention: le code est valable jusqu'au 28/02/2021.