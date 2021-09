La rentrée dans l'enseignement supérieur se fera aussi en dehors des auditoires. Baptêmes, bleusailles et soirées vont pouvoir reprendre avec un invité de marque: le pass sanitaire, rapporte le journal Le Soir lundi. Enseignants et étudiants vont retrouver auditoires et salles de cours qui reprennent à 100% en présentiel tant en Wallonie qu'à Bruxelles. Pour les festivités, chaque université et école a établi ses propres règles, bien souvent en concertation avec les étudiants. Parmi les organisateurs de fêtes, le Covid safe ticket (CST) semble faire l'unanimité, selon le quotidien, qui a sondé diverses universités.

A l'UCLouvain, dont les campus sont éparpillés en Wallonie et à Bruxelles, les organisateurs suivront les protocoles sanitaires en vigueur pour l'horeca et l'événementiel dans leur Région respective. Le CST ne sera toutefois pas requis pour le baptême.