La question est revenue dans le débat public ces dernières semaines, notamment au sein du Parlement wallon. Alors que l’hiver est à nos portes et qu’une pandémie fait rage, le Brabant wallon est toujours la seule province wallonne à ne pas compter d’abri de nuit pour les sans-domicile fixe sur son territoire.

Mais un pas sera franchi dans les prochaines semaines en la matière. Le CPAS de Wavre a en effet annoncé, lors du dernier conseil communal, qu’un abri de nuit sera mis à disposition des nécessiteux dès cet hiver. Certes, il ne pourra accueillir que deux personnes, mais ce sera une première dans la province. Un budget de 100 000 euros à l’extraordinaire est prévu pour l’achat de deux conteneurs.

"Il y a eu pas mal de réunions initiées par la Province pour essayer de mettre toutes les forces en commun pour avancer dans ce dossier mais, l’hiver avançant, rien ne semble se mettre en place du côté de la Province, a regretté la présidente du CPAS wavrien, Carine Hermal. Nous avons pris la décision, en Conseil de l’action sociale, de proposer deux abris de nuit pour deux personnes."

Il s’agira de deux conteneurs solides, aménagés et décorés pour être plus accueillants. Ils seront installés sur un terrain du CPAS, entre la chaussée de Bruxelles et l’avenue Henri Lepage, à proximité immédiate du centre-ville. Ces conteneurs ne seront toutefois installés que l’an prochain. En attendant, le CPAS va recevoir d’ici quelques jours deux abris de la Défense avec qui il signera une convention.