Deux éducateurs, Fabian Haine et David Desgain, ont été engagés cet été pour mettre le projet sur pied. Ils sont allés voir ce qui se faisait ailleurs et notamment à La Louvière, ont rédigé un règlement d’ordre intérieur, et commencé des rencontres avec divers acteurs de terrain. Où ils ont été accueillis très favorablement : cette possibilité d’accueil de jour n’existait pas à Nivelles et plusieurs professionnels leur ont déjà envoyé des bénéficiaires potentiels.

Le public-cible, ce sont les personnes sans domicile fixe mais pas seulement. Peuvent également être accueillies des personnes mal logées (habitations insalubres, manquant de sécurité, etc.) ou encore les victimes de violence conjugales.