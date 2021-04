L'agresseur a été interpellé et le dossier mis à l'instruction. Les policiers brainois et leurs collègues de la zone de Nivelles/Genappe ont été appelés à intervenir, vers 23h30, dans une maison sociale d'accueil située au centre de Braine-l'Alleud. L'un des pensionnaires, un homme né en 2000, a porté plusieurs coups de couteau à un colocataire âgé de 16 ans. L'adolescent a été blessé à la tête, au cou et au thorax.

À l'arrivée des inspecteurs, il se trouvait toujours dans la chambre où se sont déroulés les faits. Une équipe d'aide médicale urgente l'a alors pris en charge. Son pronostic vital semblait engagé quand il a été transféré vers l'hôpital, mais ses jours ne sont plus en danger, a précisé lundi après-midi la porte-parole du parquet brabançon.

L'agresseur présumé a été privé de liberté et sera présenté dans les prochaines heures à un juge d'instruction, a-t-elle ajouté.

Les scientifiques du laboratoire de la police judiciaire fédérale sont descendus sur les lieux où ils ont travaillé jusqu'à 2h30 du matin. Ils ont notamment retrouvé l'arme utilisée, un couteau éplucheur muni d'une lame de cinq centimètres de long.