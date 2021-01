Patrick Eggerickx, un agriculteur lasnois, pousse un coup de gueule. Les pattes emmêlées dans la clôture de son enclos, Firmin, l’un de ses ânes, est malheureusement décédé ce lundi des suites d’une crise cardiaque. Une situation qui, selon l’agriculteur, serait due au comportement inapproprié de promeneurs, qui auraient laissé leur chien courir en liberté et fait paniquer son âne, qui se serait alors coincé dans la clôture. Une hypothèse plausible quand on sait que les incidents du même style ont tendance à se multiplier, à Lasne comme ailleurs. Elle ne peut toutefois pas être vérifiée, faute de témoin.

" Je n’en veux évidemment pas au chien qui a poursuivi mon âne, explique Patrick Eggerickx. C’est logique qu’il se mette à gambader si on le laisse faire. Mais il faut éduquer les maîtres. D’autant plus que ce n’est pas la première fois que ce genre d’incidents se produit avec des chiens, que ce soit chez moi ou chez d’autres agriculteurs. Il est grand temps que les promeneurs prennent conscience des conséquences de leurs actes. Ils doivent laisser leur chien en laisse !"

Dans un passé récent, ses vaches - situées du côté du Nysdam à La Hulpe - se sont en effet déjà enfuies devant des promeneurs et il avait déjà retrouvé des canettes dans du foin. "Le problème devient général, continue Patrick Eggerickx. Julien Theys, un autre agriculteur du coin, avait lui retrouvé du verre dans sa paille. Hier encore à Florennes, deux brebis et un mouton se sont enfuis face à des promeneurs et leur chien. Le pire, c’est que des panneaux sont apposés par la commune de Lasne pour sensibiliser les promeneurs aux réalités du monde rural, mais en réalité, la plupart d’entre eux n’en ont rien à faire. Alors si la sensibilisation ne marche pas, il est peut-être temps de passer à de la répression. "

Alors qu’il devra désormais trouver un nouveau compagnon pour Pinette, le second âne qui était également présent dans l’enclos, indemne, Patrick Eggerickx lance une dernière mise en garde. "Ici, c’est un âne qui en pâtit, mais imaginez un peu si un chien déboule dans une cour de ferme, face à des enfants. On ne sait jamais comment le chien peut réagir ! Encore une fois, tenez vos chiens en laisse !"