Les écoles sont fermées, les restaurants également et ces fermetures ont des répercussions jusque dans les exploitations agricoles. À Nivelles, Christian Fayt, qui n’est pas le bourgmestre d’Ittre, juste un homonyme, se retrouve avec un sacré stock de pommes de terre dont les industriels qui lui achètent habituellement ses produits pour les transformer ne veulent pas. "J’ai encore appelé trois acheteurs potentiels la semaine dernière, explique le fermier nivellois. Mais ils me répondent tous la même chose : ils ne parviennent plus à écouler les pommes de terre, avec tout l’Horeca qui est fermé. Donc évidemment, ils ne vont pas en acheter. Celles qui me restent ne valent plus rien."

(...)