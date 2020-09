Un agriculteur a saccagé, mardi matin, des arbres au château de La Hulpe (domaine régional Solvay), a-t-on appris mercredi auprès du parquet du Brabant wallon, confirmant une information de L'Avenir. L'agriculteur s'est introduit sur le site à bord d'un tracteur avec lequel il a volontairement endommagé des pelouses et des arbres centenaires. "Il a notamment écorcé deux séquoias remarquables. Une expertise devra permettre d'évaluer les mesures à prendre pour tenter de les sauver", précise un responsable de la Division de la nature et des forêts (DNF) du Service public de Wallonie (SPF).

L'agriculteur en cause, un homme né en 1952, a été interpellé dans le domaine et privé de liberté. Il a été relaxé après audition. "Un conflit oppose, depuis un certain temps déjà, le suspect à un garde-forestier", ajoute la porte-parole du parquet du Brabant wallon