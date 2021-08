La porte d’entrée de Court-Saint-Étienne et d’Ottignies, le long de l’avenue Provinciale, pourrait bien changer de visage. La société BW Promo entend développer un projet de deux ensembles totalisant 106 appartements et d’un magasin Aldi, situé entre ladite avenue et l’avenue des Métallurgistes, sur le site de la marbrerie Coulon. L’enquête publique court jusqu’au 16 septembre, mais les deux communes concernées ont déjà remis un avis négatif.

Le projet, calé entre le Carrefour Market et l’immeuble à appartements au bord du rond-point, prévoit la démolition des hangars et du show room de la marbrerie Coulon et du magasin de pièces automobiles. Il ne s’agit pas ici d’une expropriation : les propriétaires de la marbrerie ont l’intention de vendre le terrain au promoteur et de s’installer ailleurs. Le tout serait donc rasé pour faire place à deux ensembles comprenant 106 logements, avec des commerces au rez-de-chaussée. Un magasin Aldi serait implanté derrière les deux bâtiments, du côté de Diffusion Menuiserie, et compterait 86 places de parking. Le tout serait relié par une voirie intérieure.

