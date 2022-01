Un an après la faillite, cinq des sept cabinets dentaires vont pouvoir rouvrir. La reprise par le groupe français Avec s’est avérée plus compliquée que prévu.

Le groupe Avec, qui a repris les cabinets dentaires du Brabant wallon en février 2021, voit enfin le bout du tunnel. Un an après la faillite de l’ASBL Santé et participation, les centres de Wavre, Nivelles, Braine-l’Alleud, Jodoigne et Louvain-la-Neuve vont pouvoir rouvrir leurs portes d’ici quelques semaines. Une excellente nouvelle pour les membres du personnel et les quelque 6 000 patients qui bénéficiaient de ces soins dentaires conventionnés.

Après plusieurs mois de galère, le groupe français peut enfin s’avancer avec certitude sur un délai. Il table sur une ouverture des premiers centres dans trois semaines, dès que les équipes se diront opérationnelles. À ce jour, neuf praticiens ont été engagés et il ne reste plus qu’une dizaine de candidats à recruter pour que les centres puissent tourner à plein régime. Le cabinet de Wavre, touché par les inondations de juillet, ne rouvrira pas tout de suite, tandis que celui de Perwez n’ouvrira pas du tout, car aucun accord n’a pu être trouvé avec le propriétaire. Notons que les soins dentaires y seront toujours conventionnés.

(...)