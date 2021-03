Il y a tout juste un an, Thierry Vandamme et ses associés fermaient leurs neuf établissements, dont trois en Brabant wallon (La Brasserie de l’Alliance à Braine-l’Alleud, la Brasserie du Lac et Miss Kang autour du lac de Genval). Quelque 150 employés se retrouvaient ainsi au chômage économique, et la vingtaine d’associés indépendants sans aucun revenu. Ils ont certes pu reprendre leur tablier de juin à octobre, mais la situation devient très critique. "On ne sait plus tenir, ça devient très urgent de rouvrir", presse le restaurateur.