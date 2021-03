Un an après la fermeture qui leur a été imposée, les cafetiers ressentent une grande injustice: "Mentalement, nous sommes détruits!" Brabant wallon V.F. © Fifi

C’était il y a un an tout juste et Stéphanie Bourdon, la patronne du Central, dit encore entendre dans sa tête la voix de Sophie Wilmès annonçant que les cafés et les bars devront rester fermés. "J’ai tout de suite compris que ce n’était pas pour trois semaines, et ça a été un terrible choc, explique-t-elle. Je m’en rappellerai toujours, c’est un peu comme l’annonce de la perte d’un proche. On se demande ce qui arrive, on n’a rien demandé et on ne sait pas comment réagir… Lors du premier confinement, j’étais surtout triste, j’avais des insomnies. Pour le deuxième, c’est plus la colère qui a pris le dessus."