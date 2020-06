Quatre projets réalisés par et pour les jeunes wavriens seront réalisés d'ici la fin de l'année.

En octobre prochain devait se tenir le tout premier tournoi d’e-sport (contraction de "electronic sport") organisé par la Ville de Wavre à La Sucrerie mais, vu le contexte sanitaire, l'événement a été reporté au premier trimestre 2021. Alors qu'un budget de 47.000 euros était prévu pour le projet inédit, la Ville a souhaité réaffecter une partie de l'enveloppe à la réalisation de projets par et pour les jeunes wavriens. "À travers ce tournoi, j’étais persuadé qu’on allait pouvoir aller chercher un public qu'on n'a pas l'habitude d'atteindre et ainsi tisser des liens intergénérationnels, regrette l'échevin de la Jeunesse Gilles Agosti. On n'a pas beaucoup parlé de la jeunesse durant la crise du coronavirus. Pourtant, les jeunes ont souffert du confinement, ils n’ont pas été à l’école pendant des mois. Je crains de voir un taux de décrochage scolaire important. J’ai donc voulu que le jeune crée, pense et propose son projet."

La Ville vient ainsi de débloquer un budget de 20.000 euros pour lancer un appel à projets à destination des jeunes wavriens âgées entre 15 et 30 ans. Quatre projets pourront être concrétisés d'ici la fin de l'année, soit 5.000 euros maximum par initiative. Chaque projet doit relever de l'une des thématiques suivantes :

l’amélioration du cadre de vie actuel ;

le retissage des liens sociaux, l’intergénérationnel et l’interculturalité ;

l’amélioration des animations proposées par le service jeunesse ;

la santé, aussi bien physique et/ou mentale ;

l’environnement, la découverte géographique, culturelle et environnementale.

Les modalités pratiques suivront dans les prochains jours.