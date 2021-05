Si la volonté communale consiste à laisser un maximum de spontanéité et de liberté aux artistes, quelques balises ont toutefois été posées. « La sculpture devra obligatoirement être multiconfessionnelle, précise Xavier Verhaeghe, l’échevin en charge du Cimetière. Ce qui signifie que la sculpture devra représenter ou comporter des symboles des différents cultes reconnus en Belgique : le culte le culte catholique romain, le culte protestant, le culte anglican, le culte israélite, le culte islamique, le culte orthodoxe, la laïcité ou encore le bouddhisme. »

Ensuite, toujours dans un but d’embellissement et de réaménagement du site, une demande plus originale est demandée aux artistes : que l’œuvre puisse apporter une fonction concrète supplémentaire. « On prend souvent l’exemple du banc qui accompagne le statue de Toots Thielemans près de la maison communale. La sculpture embellit la zone et rend hommage à un grand monsieur mais elle remplit également une fonction de repos et de loisir avec pas mal de citoyens qui s’y installent pour se reposer ou prendre une photo. Alors ce n’est pas forcément ce qu’on recherche pour le cimetière, mais on pourrait toutefois imaginer une sculpture qui permettre d’intégrer des plantations par exemple, pour donner du relief et embellir le site. »

Pour les artistes intéressés, les candidatures doivent être introduites pour au plus tard le 15 septembre prochain. Un jury composé de 10 personnes dont par exemple Xavier Deflorenne (« Monsieur Cimetière » en Wallonie) ou encore Jacques Stasser (Cercle d’Histoire de La Hulpe) seront chargés de départager les différents projets. Les informations complètes sont à retrouver dans le La Hulpe à la Loupe ou plus cocasse, sur le site web de la commune de Rixensart.

Si ce projet de nouvelle sculpture pour l’ossuaire du cimetière vise à embellir les lieux et à le réaménager, il ne fait pas pour autant partie du projet global de réorganisation complète des lieux. Si celui-ci ne devrait être présenté devant le conseil communal qu’en juin prochain, il consistera en un travail de fond qui devrait sur la structuration du cimetière actuel et la mise en valeur de chacune des différentes zones. À titre d’exemple, une quinzaine de chênes au port fastigié devraient être plantés, de manière à créer et mettre en valeur les allées du cimetière.

Signalons encore, que cette réorganisation du cimetière s’est précédemment accompagnée d’un lifting assez important de son règlement (qui datait du début des années 2000). Dont l’une des modifications consistait à rendre accessible les concessions aux moins de 65 ans par exemple.