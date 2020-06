Barbecues et bruit tolérés, musique amplifiée interdite

La police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a déposé ce mardi un arrêté concernant des mesures prises afin d’assurer la propreté, la sécurité et la tranquillité du lac et de ses alentours. La zone est comprise entre la rêverie du promeneur solitaire, la passerelle de l’Aula Magna, la rue Basse, la rue P.J. Redouté, le chemin de Saint-Médard, la drève des Architectes.

Les rassemblements informels, tant qu’ils respectent les mesures de sécurité émises par le gouvernement, sont autorisés. Ils sont donc limités à 10 personnes jusqu'au 30 juin. Le bruit, les barbecues (à condition qu’ils soient pourvus d’un matériel portatif destiné à cet effet) et la consommation d’alcool sont également tolérés, et ce entre 10h et 22h. En dehors de cette période, la police sévira.

Cependant, la police tient à signaler que toute musique amplifiée est interdite à tout moment de la journée.

Ces mesures seront en vigueur du 23 juin au 20 octobre 2020.