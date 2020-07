La zone de police des Ardennes brabançonnes a effectué plusieurs contrôles de vitesse ce jeudi matin. Et leurs radars mobiles se sont affolés plus d'une fois, notamment sur la chaussée de Namur (N91) à Incourt. Entre 8h45 et 10h20, les policiers brabançons y ont flashé 27 automobilistes, sur les 541 qui sont passés devant l'objectif. La vitesse maximale relevée était de 120 km/h... au lieu des 50 km/h autorisés sur cette voirie située hors agglomération.

Sur la chaussée de Louvain (N25) à hauteur de Beauvechain, le flash des policiers a crépité 27 fois, dont une fois pour un automobiliste circulant à 80 km/h au lieu de 50 km/h, alors qu'on se situe ici en agglomération. Sur la chaussée de Jodoigne à Grez-Doiceau (N240), la vitesse maximale relevée était de 86 km/h au lieu de 50, toujours en agglomération.