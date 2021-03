Une spectaculaire embardée est survenue mercredi après-midi à la sortie de l'autoroute E411 à Corroy-le-Grand, dans l'entité de Chaumont-Gistoux. Une personne a été grièvement blessée.

Pour une raison encore indéterminée, une voiture a violemment percuté un poteau équipé d'une caméra, mercredi peu après 15h00, le long du chemin de Nil, juste après la bretelle autoroutière de l'E411, en direction de Bruxelles. Une ambulance des pompiers de Wavre et une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation de la clinique Saint-Pierre ont été requises pour prendre le conducteur en charge. Celui-ci a été transporté à l'hôpital. L'intervention de la police et des pompiers était toujours en cours peu après 17h30.