Juste avant le conseil communal de vendredi, Ensemble pour Villers (EPV) a annoncé qu’elle boycotterait la séance. L’opposition proteste contre le fait qu’à Villers, six conseils communaux seulement ont été organisés en 2019 alors que légalement, il en faut dix par an. EPV annonce que la Région wallonne sera saisie de cette illégalité.

À plusieurs reprises déjà, le bourgmestre Burton a indiqué qu’il ne voyait pas la nécessité d’organiser des conseils quand le nombre de points à trancher ne le nécessite pas, précisant qu’aucune sanction n’est prévue si le quota annuel n’est pas atteint.

En ouvrant la séance sans la minorité, le maïeur a commencé par une citation de Cervantes : "Mourir en combattant sied mieux au soldat qu’être libre dans la fuite."

Mais après quelques minutes, un membre d’EPV est arrivé… et a siégé. Jean-Marc Florkin, se disant solidaire de son groupe et déplorant à la fois le peu de conseils communaux et la date choisie (entre les fêtes) pour celui-ci, a précisé qu’il était venu pour poser les questions des citoyens.

Réponse maïorale un brin amusée : il est surprenant de dire qu’il n’y a pas assez de conseils et de ne pas venir lors du plus important de l’année, où le budget est examiné. Par ailleurs, l’opposition peut convoquer des séances mais elle ne le fait pas.

Quant au choix de la date, pour Emmanuel Burton, on est mandataire 365 jours par an et l’ensemble des décisions et des dossiers est consultable en tout temps sur demande, à l’administration communale. Il suffit de prendre le temps.

En fin de séance, Jean-Marc Florkin a évoqué le conseil communal des enfants et son calendrier, glissant qu’il semblait y avoir plus de séances que pour le conseil des adultes. Pique acérée ? Le bourgmestre villersois en a en tout cas fait une belle perche en mettant les rieurs de son côté. "C’est vrai mais eux, ils travaillent. Et ils viennent !"