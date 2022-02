Professeur de maths et de sciences, Jonathan Vanbellinghen enseigne au Sacré-Cœur de Nivelles, à une dizaine de minutes de son domicile à Braine-l’Alleud.

Mais c’est dans le sport que réside sa plus grande passion. Avec pour particularité de n’avoir jamais fait de compétition. "Pour faire de la compétition, il faut s’attacher à un sport et faire preuve de constance. Moi je préfère toucher à tout. Je ne m’arrête jamais, toujours à la découverte de nouvelles disciplines."

Escalade, wakeboard, "parkour", VTT, snowboard, ski, squash, gym, escrime, natation… Il ne compte plus les nombreux sports pratiqués avec un accent tout particulier pour le VTT, l’escalade et le "parkour", "une discipline qui consiste à se déplacer de manière fluide en milieu urbain le plus rapidement et efficacement possible", trois disciplines pour lesquelles il est devenu moniteur et coach sportif. "Je viens d’une famille sportive. Depuis que je suis gosse, je grimpe et saute partout et dans tous les sens."

Il a de qui tenir puisque Kathleen Vanbellinghen, sa grande sœur, fut quand même championne du monde d’escalade. "C’est dans l’ADN de la famille", rigole le Brainois, âgé de 34 ans.

Autant dire que pour lui, participer à Ninja Warrior "était un passage obligé. Mais je m’y suis retrouvé par hasard. C’est en ‘scrollant’les réseaux que j’ai vu passer les informations relatives à ‘Ninja Warrior’. Pour rigoler, j’ai tenté le coup en envoyant photos, vidéos et documents et j’ai été contacté quelques semaines plus tard pour un casting à Paris puis pour m’annoncer ma participation à l’émission."

Il était prêt à l’approche du jour J mais le Covid allait perturber la fête. "Il faut savoir que je m’étais qualifié pour la saison 5 de ‘Ninja Warrior’. Comme la France était en zone rouge, je n’ai pas pu y participer, mais la production a accepté de me reprendre pour cette saison 6."

Fin mai de l’année dernière, il s’est rendu à Cannes, diminué, pour le tournage de l’émission. "Je me suis blessé au coude en m’entraînant. J’ai aussi eu le Covid et une mononucléose et je ne suis pas arrivé au top niveau."

Reste à savoir si cela l’a empêché de se qualifier pour la finale. Réponse ce soir sur TF1. "En tout cas, ce fut une super expérience et si l’opportunité se présente, j’y retournerai pour la saison 7."