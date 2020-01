Laurent Dohet-Remy participera à la Fashion Night Couture.

Un défilé à Paris dans l’un des plus grands événements de la mode, quelle opportunité pour le Brainois Laurent Dohet-Remy, couturier modéliste surdoué qui a été repéré par un grand nom de la mode : Tony Para, qui, entre autres, a parcouru le monde pour développer deux grandes maisons françaises : Chanel et Dior. Excusez du peu !

Le Brabant wallon sera donc bien présent à la dixième édition de la Fashion Night Couture, qui rendra hommage à Yves Saint Laurent ! Et quand on sait que le Brainois ressemble comme deux gouttes d’eau à l’un des plus célèbres couturiers au monde, on imagine la fierté qui l’anime. "J’en suis très ravi et je veux partager ce moment avec une série de personnes du milieu qui comptent beaucoup pour moi et avec qui j’ai déjà travaillé à plusieurs reprises, dont le Just Be True Colors."

Pour être repris, Laurent Dohet-Remy a réalisé des silhouettes qui ont donc séduit le jury ! Ce seront seize silhouettes qui seront présentées prochainement à Paris, aux Champs-Élysées, au palais des Glaces, dont trois d’inspiration Yves Saint Laurent.

Brigitte Stolk, l’artiste tubizienne, sera de la partie ; Laurent Dohet-Remy l’a choisie comme marraine. Avec une soirée sur le thème de l’alchimie, quoi de plus logique !