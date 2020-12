À Ottignies-Louvain-la-Neuve, le budget 2021 a été présenté aux citoyens lors du dernier conseil communal. La bourgmestre, Julie Chantry (Ecolo), a expliqué que son élaboration a été très différente par rapport aux années précédentes.

Pour rappel, il y a un an, les impôts des personnes physiques et le précompte immobilier avaient été augmentés. Une décision difficile à prendre pour la commune mais le but était de pouvoir maintenir la qualité des services, englobant les écoles, les routes, la police, et les déchets. L’autre raison est l’investissement pour la mise en place du plan stratégique transversal. Et c’était sans compter que l’année 2020 serait marquée par une crise économique sans précédent.

Philippe Delvaux (Ecolo), l’échevin des Finances, est entré un peu plus dans le détail. “Nous voulons rester prudents face aux futurs effets du Covid qui pourraient se faire ressentir en 2021”, explique-t-il. Le budget ordinaire s’élève à 115 000 euros, avec un boni de plus de 2,5 millions. Le budget extraordinaire a une réserve de 5,2 millions. L’impôt des personnes, qui a augmenté l’année dernière, n’a rapporté que la moitié de ce qu’annonçaient les calculs du fédéral, c’est-à-dire 750 000 euros au lieu de 1,5 million. C’est la conséquence de la crise du Covid et de l’effet tax shift.

Les nouvelles dépenses structurelles prévues en 2021 s’élèvent à 800 000 euros, une moitié ira au deuxième pilier de pension et l’autre moitié au plan mobilité. Ce montant sera compensé par la dotation supplémentaire du fonds des communes octroyé par la région.

L’échevin des Finances a aussi rappelé que la Ville ne toucherait plus le subisde provincial de 240.000 euros par an, lié à son titre de “pôle culturel”. La culture perd 5 % de ses subsides pour la Ferme du Biéreau, l’Atelier Jean Vilar et le Centre culturel d’Ottignies, mais bénéficie du prix Rossel BD à hauteur de 25 000 euros.

Ce budget a suscité des réactions de la part de l’opposition. Nicolas Vander Maren, pour OLLN2.0 (MR), a fait remarquer : “vous avez parlé d’un budget différent mais je vois quand même une constance, c’est qu’on a le plus gros budget du Brabant wallon.”

Il s’est dit également interpellé par la mise à pension qui, chaque année, coûte très cher, selon lui. “On doit imputer au budget 650 000 euros par an.” Le MR s’est abstenu au moment du vote, tout comme Géraldine Pignon, représentante du collectif Kayoux, qui déplore également que l’UCLouvain participe peu aux finances locales.