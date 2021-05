Ce 18 mai, le conseil communal d’Ottignies Louvain-la-Neuve a voté un budget de 300 000 euros pour soutenir les commerces et la culture, dont 220 000 euros qui seront destinés au secteur de la restauration et des cafés. "La Ville vient de dégager un budget important pour venir en aide à un des secteurs les plus impactés par la crise, celui de la restauration et des cafés. Ce dernier, déjà fragile avant la crise, se retrouve avec une fermeture imposée parmi les plus longues. Cette aide devrait se concrétiser prochainement au travers d’une prime pour l’ensemble des acteurs dans ce secteur", se réjouit la nouvelle échevine chargée du Commerce, Nadine Fraselle.

Mais ce n’est pas tout, car un budget de 20 000 euros sera octroyé par la Ville pour redynamiser les activités commerciales, en collaboration avec les associations de commerçants.

Le budget de fonctionnement pour l’organisation d’événements dans le secteur des commerces et de la culture sera quant à lui augmenté à 30 000 euros pour chacun.

Pour rappel, depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses aides ont déjà été apportées aux secteurs des commerces et de l’Horeca. En effet, 200 000 euros ont été attribués en 2020 et 360 000 euros en 2021 sous forme d’aides, d’exonérations de taxes et de redevances sur marchés, les déchets, d’occupation du domaine public et sur les nuitées. La Ville a aussi permis plusieurs extensions de terrasses.

Un projet est à présent en cours, avec la collaboration de la Province du Brabant wallon. L’objectif est de lancer un appel à projets pour stimuler le commerce local et les circuits courts, mais également la digitalisation des points de vente.