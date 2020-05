Le but : faire dépenser 6 millions d’euros dans les magasins locaux « subsidiés » à 10% par la commune.

Pour aider l’Horeca, les PME et les commerçants, durement impactés par la crise sanitaire, la commune de Lasne a dégagé un budget spécial de 600 000 euros. "On est partis du principe que si chacun de nos 6 000 ménages dépense 1 000 euros dans les commerces (pris au sens large) situés à Lasne, cela ferait 6 millions d’euros qui arriveront dans leurs caisses, explique Pierre Mévisse, l’échevin lasnois des Finances. Et pour encourager nos citoyens à le faire, la commune interviendrait à concurrence de 10 % de ces 1 000 euros (soit 100 euros). Un incitant qui ne serait possible qu’en cas de dépenses réalisées au sein des commerces situés sur le territoire Lasne, pour permettre une relance économique locale. "

" Tous les commerces ont connu des difficultés, continue Pierre Mévisse. Même ceux qui sont restés partiellement ouverts, sans parler de tous ceux qui n’ont pas pu ou su rester ouvert. Les finances communales sont saines donc on peut se permettre de les aider. Et c’est le bon moment pour le faire. "

Précisons toutefois que si le montant a été voté, la façon dont ces 600 000 euros seront débloqués n’a pas encore été décidée. "On envisage plusieurs solutions. On attend aussi d’avoir des retours de la Province. Mais quel que soit le système choisi, on voudrait qu’il soit en place pour le début du mois de juillet. En espérant évidemment que les cafés et restaurants aient pu rouvrir leurs portes d’ici là."