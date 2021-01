Parmi les entreprises abritées au sein de l’espace Buzzy Nest à La Hulpe, on retrouve notamment Ionnyk. Une entreprise qui se présente comme une plateforme dédiée au monde de la photographie et qui pourrait très bien changer notre vision du monde de la photo et de l’art d’une manière assez magique.

" On propose des premiers cadres d’art digitaux basés sur la technologie du papier électronique ou e-paper. Pour offrir à nos clients une toute nouvelle expérience en la matière ", explique Mathieu Demeuse, l’un des cofondateurs (avec Antoine Baudoux, rejoints par Christophe Courcelle). "Un cadre qui permet à nos clients de faire évoluer son contenu en fonction des envies : ce qu’on appelle l’art du changement ."