Après avoir lancé le concept de la Brussels Beer Box en 2017, mais aussi une épicerie 100% vrac « day by day », Florian Piette, un Bruxellois d’une trentaine d’années s’est mis en tête de lancer un site internet dédié aux bières bien de chez nous : « beercrush.be ». En ligne depuis octobre dernier, le site reprend le concept original de la Brussels Beer Box, mais à une bien plus grande échelle.

« Avec la Box, je voulais promouvoir les bières artisanales de la capitale. Sur le site internet, je poursuis le même but, en mettant en avant ces bières artisanales issues de petites, macro ou encore micro-brasseries, tout en proposant également des bières bien connues et brassées par des grandes familles brassicoles belges », précise Florian Piette.

Une idée qui en a amené une autre, à savoir celles des calendriers de l’avent…établis par province ! « Je me suis demandé comment faire un screening/inventaire de toutes les bières belges qui existent pour ensuite les mettre en valeur. L’idée de créer des calendriers de l’avent par province m’est alors venue rapidement, pour permettre à tout un chacun de découvrir les bières brassées autour de chez soi. »

Pour le Brabant wallon, 7 brasseries ont été choisies pour remplir les 24 cases du calendrier : Belgo Sapiens et Saint-Jean à Nivelles, la Brasserie du Renard (Grez-Doiceau), la brasserie Lefebvre de Rebecq, Nova Birra (Braine-l’Alleud), John Martin à Waterloo et la brasserie de Jandrain-Jandrenouille basée à Orp-Jauche.

« Sept brasseries, ce n’est pas beaucoup il est vrai, continue Florian Piette. Malgré tout, le calendrier reflète la grande diversité dans l’offre de bières en BW. Les bières très connues de la Brasserie Lefebvre (La Barbar), celles de la brasserie du Renard ; brassées dans un contexte coopératif et bio, les bières très modernes de Nova Birra, etc. Il y en aura pour tous les goûts. »

En cas de succès de l’opération, d’autres brasseries pourraient se rajouter à l’avenir. « Je sais que je vais avoir des remarques du style : « pourquoi ces bières-ci et pas celles-là », rigole Florian Piette. Mais j’ai dû faire un choix entre l’envie de proposer un maximum de bières différentes et la possibilité d’en avoir en suffisance. C’est pour cette raison que travailler avec des petites structures s’est avéré plus compliqué cette année ! »

Intéressé(e) ? Plus d’infos sur beercrush.be. Les calendriers de l’avent sont affichés au prix de 69,90€ (soit environ 2,8 la bière).