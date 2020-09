Le 31 août dernier, une communauté de gens du voyage s'est installée dans la zoning de Tubize II. Un campement improvisé sans autorisation préalable et en outre localisé sur un terrain privé, propriété de l'InBW.

Mises devant le fait accompli, les autorités tubiziennes : "déplorent ce campement illégal qui prend place sur un terrain qui n’est nullement équipé en vue d’une telle utilisation". Michel Januth, le bourgmestre assure également : "que la Ville de Tubize, en étroite collaboration avec la Zone de Police Ouest Brabant wallon, met tout en œuvre pour que cette situation engendre le moins de nuisances possibles pour ses citoyens et garantir la propreté, la salubrité et la sécurité publiques."

Signalons également que l’InBW a été invitée à prendre toutes les mesures utiles afin d’encadrer au mieux cette occupation et de la faire cesser plus rapidement possible.