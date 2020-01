Le président Gasia, après quelques turbulences en interne, a été reconduit.

En juillet dernier, la section brainoise de Défi a connu des temps agités : le secrétaire de la section, Kevin Charlier, avait démissionné et envoyé aux instances du parti une lettre parlant d’un réel travail au sein de l’opposition mais d’un sabordage par le président Olivier Gasia.

C’est qu’en interne, deux lignes de conduite co-existaient : celle d’une opposition parfois musclée à la politique menée par la majorité MR, suivie par le conseiller communal Christian Ferdinand, puis les positions du président de la section, plus en phase avec les options du collège communal.

Celui-ci, à l’époque, affirmait avoir appris à relativiser, annonçant qu’il valait mieux faire le gros dos jusqu’aux prochaines élections internes, et voir alors qui était prêt à travailler et selon quelle ligne.

Ces élections ont eu lieu ce week-end. Au départ, trois candidats à la présidence se présentaient. Olivier Gasia, Thierry Van Bever qui s’est récemment installé à Braine-l’Alleud, et le conseiller communal Christian Ferdinand. Ce dernier a cependant retiré sa candidature, en appelant les votants (une vingtaine) à se prononcer pour Thierry Van Bever.

Ce qui n’a manifestement pas fait pencher la balance en faveur de ce candidat. Dans un communiqué de presse, Olivier Gasia annonce qu’il a été plébiscité par 75 % des membres de la section. Il est donc reconduit dans sa fonction. Et le comité qui a été renouvelé lui est majoritairement favorable.

De quoi augurer un rapprochement avec la majorité en place ? "C’est le comité qui décidera de la manière de travailler et de la ligne à suivre. J’ai récupéré ma légitimité et je ne vais pas rentrer dans une polémique, répondait-il lundi. Mais c’est une possibilité que je n’écarte pas. L’objectif est très clair : c’est de réaliser le programme wallon de Défi. Et j’observe en tout cas que dans celui-ci, il y a pas mal de points conformes à la politique menée par la majorité à Braine-l’Alleud."