Ce dimanche soir, le commissariat de police de Court-Saint-Étienne a été la cible d’une attaque. Comme l’expliquent nos confrères de Sudpresse, des malfrats se sont attaqués au poste de police situé sur la chaussée de Bruxelles. Dans un premier temps, ce serait un pavé qui aurait été lancé contre la vitre arrière d’un véhicule de police qui était stationné.

Mais quelques minutes plus tard, ce sont des faits bien plus graves qui ont été perpétrés. En effet, un projectile rempli d’essence, du style d’un cocktail Molotov, aurait été lancé sur la porte du garage du commissariat. Fort heureusement, le feu ne s’est pas propagé et les dégâts sont limités mais les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques si un incendie s’était déclaré dans ces circonstances. "Hormis la vitre cassée, les dégâts sont limités", confirme un commissaire de la zone de police Orne-Thyle à nos confrères de Sudpresse.

L’alarme du commissariat s’est déclenchée dès que le projectile a été lancé et a touché le commissariat. Pour le moment, l’identité des auteurs de ces faits n’est pas encore connue mais du côté des forces de police, on confirme qu’une enquête est en cours pour les retrouver, faire la lumière sur cette affaire et comprendre pourquoi plusieurs personnes se sont attaquées au commissariat de Court-Saint-Étienne, généralement très calme.

Pour les retrouver, les policiers vont certainement utiliser les caméras de surveillance qui sont installées sur le bâtiment. Plus de peur que de mal donc dans cette affaire mais ce sont de nouveaux faits qui posent de nombreuses questions dans ce climat déjà très tendu entre la police et les citoyens, comme on a pu malheureusement le constater ce week-end avec les faits qui se sont déroulés dans une habitation à la frontière entre Waterloo et Lasne et qui se sont terminés dans une incroyable tension.