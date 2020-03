Brabant wallon Un colis suspect découvert devant l'antenne de police de Rebecq: une mauvaise plaisanterie! J.Br.

Un périmètre de sécurité avait été mis en place et les riverains ont été évacués par précaution





Petit mouvement de panique ce mercredi matin à Rebecq, dans la rue Parmentier. Et pour cause: un colis suspect a été découvert devant l'antenne de police!



Afin de ne prendre aucun risque, un périmètre de sécurité a été mis en place et les riverains ont été évacués.



Rapidement sur place, les services de déminage se sont occupés de ce colis qui a été détruit. "Il s'agissait d'un leurre. C'était une mauvaise plaisanterie", déplore Dimitri Legasse.



Le "danger" étant totalement écarté, le périmètre de sécurité qui a été mis en place ce matin va rapidement être levé et la situation pourra revenir à la normale.