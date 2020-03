Légèrement blessé, celui-ci a été transporté à l'hôpital.

Un commissaire de course a été blessé par une voiture, dimanche après-midi à Orp-Jauche, lors du rallye automobile de Hannut, a-t-on appris lundi auprès du parquet du Brabant wallon. L'embardée est survenue vers 16h30, le long d'un chemin de remembrement qui relie les rues Sainte-Adèle et du Pirchat. Un pilote hannutois né en 1973 a alors perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un Hutois né en 1979. Légèrement blessé, celui-ci a été transporté à l'hôpital.

"S'il reste des auditions à effectuer, il semble qu'aucune infraction n'ait été commise par les organisateurs ou d'autres personnes, et qu'il s'agit donc d'un accident comme il peut s'en produire lors de telles manifestations", précise la porte-parole du parquet brabançon.