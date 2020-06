La Ville octroie 500.000 euros d’aides à ceux qui ont été le plus impactés par la crise.

Lors du dernier conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, l’échevin des Finances Philippe Delvaux a détaillé le compte 2019, qui présente un boni global de 4 millions d’euros (plus de 3 millions aux exercices antérieurs). Il en a également profité pour présenter la première modification budgétaire pour l’exercice 2020 : « Nous devons inscrire les crédits budgétaires nécessaires, si nous voulons faire quelque chose pour aider nos habitants et commerçants touchés par la crise sanitaire. Cette première modification montre un budget qui reste en équilibre tout en permettant le financement des mesures d'aides grâce à un contrôle strict des dépenses et une utilisation très partielle des provisions. »

La bourgmestre Julie Chantry avait expliqué que les aides étaient réparties en deux : 375.000€ pour les ménages et 125.000€ pour les indépendants, les commerçants et l’Horeca. La Ville avait choisi de ne pas répartir les aides sur l’ensemble de la population, estimant que toute la population n'a pas subi le même impact financier durant la crise sanitaire.

Parmi ces primes, trois d’entre elles sont octroyées en talent. Monnaie locale, le talent est utilisé pour privilégier le commerce local. Ici, une des primes concerne le vélo, ce qui ne semble pas ravir l’opposition qui y voit un non-sens : « Octroyer cette prime en talents alors que sur la liste des commerces qui acceptent le talent, aucun ne vend des vélos ? Les gens devront dépenser l’argent de la prime vélo à autre chose qu’à l’achat d’un vélo, c’est dommage », déplore Nancy Schroeders.

Le Collège s'est défendu en expliquant que l'objectif était d'injecter 35.000 talents dans le local, mais que cela ne devait pas nécessairement être en lien avec les primes puisqu'au final, les bénéficiaires en font ce qu'ils veulent.