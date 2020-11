Alors qu'ils étaient en intervention, les policiers de la zone Nivelles-Genappe ont eu l'attention attirée par un automobiliste à la conduite suspecte dans une voiture à Ways. Celui-ci a évité le contrôle et a pris la fuite.

Une course-poursuite s'est engagée sur la N25. Le véhicule suspect a pris la route en sens inverse et la police n’a pas suivi, jugeant que c’était trop dangereux. Le conducteur a fait demi-tour sur la RN25 pour se remettre dans le bon sens, semant ainsi l'équipe de police. L’individu n'a pas pu être interpellé et on ignore les motivations qui l'ont poussées à prendre la fuite.