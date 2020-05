Villers a organisé lundi soir un premier bref conseil communal post confinement.

En urgence, lundi soir, la commune de Villers-la-Ville a tenu un conseil communal officiel mais organisé selon des modalités inhabituelles. On sait que les mandataires sont devenus en quelques semaines des familiers de certaines applications permettant des réunions virtuelles, mais il fallait aussi assurer la publicité des débats puisque c’est une obligation légale pour les conseils communaux.

La salle du conseil villersoise ne permet pas de réunir à coup sûr l’ensemble des élus et le public en respectant les distances de sécurité. Et permettre un accès de tous les citoyens à cette réunion sur Internet était techniquement compliqué à mettre en œuvre, d’autant qu’un seul point figurait à l’ordre du jour. Une formule originale a été trouvée et a reçu l’aval de la tutelle. Les conseillers étaient chez eux et au rendez-vous devant leur écran tandis que le bourgmestre présidait la réunion via un ordinateur et un grand écran dans la salle du conseil à la commune.

Le public, lui, pouvait s’installer dans cette salle en gardant ses distances. De fait, une personne – un conseiller de CPAS – et deux journalistes ont assisté à la séance en venant sur place.

L’unique point à l’ordre du jour, l’intégration dans le règlement de police des mesures de l’arrêté gouvernemental prévoyant les mesures de déconfinement, a été adopté à l’unanimité. Vingt élus (sur 22) ont participé à cette séance.