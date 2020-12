Il a beaucoup été question d’énergie, au dernier conseil communal de Genappe. La Ville a, par exemple, décidé d’engager un coordinateur pour élaborer un plan d’action pour l’énergie durable et le climat. Elle a également décidé de remplacer le chauffage à accumulation de l’école d’Houtain par des pompes à chaleur pour un montant estimé à près de 100 000 euros.

Mais le collège a aussi présenté un marché de service concernant un contrat de performance énergétique pour quatre bâtiments publics : l’école de Baisy-Thy, la salle omnisports, le bâtiment du service des Travaux à la rue Joseph Berger, et la crèche de Bousval. L’objectif est d’y diminuer les consommations d’énergie de 20 %.

Le principe est original. Dans un premier temps, celui qui remportera le marché devra, durant six mois, étudier la manière de procéder, conseiller les occupants pour une meilleure gestion énergétique des bâtiments concernés et réaliser de petits investissements - pour au maximum 25 000 euros - afin d’arriver à l’objectif chiffré qui a été fixé.

Puis durant un an, il y aura un suivi des consommations effectives et si au terme de cette période, le contrat est rempli, le soumissionnaire touchera la somme convenue pour le deuxième volet du contrat, soit environ 25 000 euros également. En revanche, si les économies se situent entre 12 et 20 %, une pénalité est prévue et elle fera diminuer le montant à payer. Si les économies sont inférieures à 12 %, le montant sera encore moindre.