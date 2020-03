Un an de prison avec sursis après une bagarre en groupe lors du marché de Noël.

Le marché de Noël est un événement apprécié des Aclots, et il apporte pas mal d’animation dans le centre-ville en fin d’année. Mais il y a des animations dont tout le monde se passerait. En 2017, un soir de marché de Noël, un groupe composé de deux femmes et de deux hommes marchait dans la rue du Géant.

Ils ont croisé des jeunes, une remarque a été faite à une des dames, et tout est parti en vrille. Ce ne sont pas moins de onze prévenus, avec des plaintes croisées, qui ont été cités récemment devant le tribunal correctionnel pour s’expliquer sur cette scène de bagarre.

Enfin, s’expliquer… Certains ne savent plus trop, d’autres sont formels mais leur version va à l’encontre des certitudes d’autres protagonistes, et il a été bien difficile d’établir une quelconque responsabilité. D’autant que pour ceux qui ont joué des poings, les avocats ont aussi invoqué la provocation, voire la légitime défense.

Ce qui est certain, c’est qu’un coup de couteau a été porté par Ludovic, qui est âgé de 45 ans. Encore que : d’après lui, il ne s’agissait pas d’un couteau mais d’une pince munie d’une sorte de lame. Laquelle, en tout cas, s’est enfoncée de cinq centimètres dans le corps de la victime.

Le tribunal ne s’est pas privé de signaler au prévenu que s’il avait tué celui qu’il a frappé avec cet outil, il aurait pu se retrouver devant une cour d’assises. Cependant, compte tenu des circonstances, une (solide) peine de travail avait été requise à son encontre.

Le tribunal se montre plus sévère : Ludovic écope d’un an de prison avec sursis et de 800 euros d’amende. Deux personnes impliquées s’en tirent avec la suspension du prononcé, et le tribunal acquitte les autres prévenus.