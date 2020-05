La demande de permis d’urbanisme pour rénover la façade et l’éclairage a été signée.

La collégiale Sainte-Gertrude est un joyau, et pas seulement aux yeux des Aclots. Consacrée en 1046, restaurée avec un clocher roman - choisi par consultation populaire ! - après la destruction de sa flèche gothique par les bombardements de 1940, elle est considérée comme une des plus grandes églises romanes subsistantes.

Mais si sa silhouette est devenue un symbole de la ville, quand on y regarde d’un peu plus près, la façade se dégrade et de la mousse s’est installée. Il faut aussi réparer certains joints pour éviter que les dégâts s’aggravent et ceux qui passent par le centre de Nivelles en soirée savent qu’elle n’est plus correctement éclairée.