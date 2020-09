Bonne nouvelle pour les clubs et associations lasnoises qui fréquentent de manière récurrente les centres sportifs de Lasne et Maransart, ainsi que la salle polyvalente de l’école de Plancenoit. Car dans le cadre de la relance économique, le ticket d’entrée sera entièrement gratuit – pour ces clubs et associations uniquement – et ce jusqu’au 1er janvier prochain.

« Au même titre qu’avec les chèques à la consommation qui donnent un coup de pouce aux commerçants et citoyens, on s’est dit qu’il fallait faire quelque chose pour nos clubs et associations, explique Virginie Poncelet, l’échevine des Sports et de la Vie Associative à Lasne. Et comme de nombreuses associations et clubs fréquentent nos installations, ça nous semblait être une bonne option pour les soutenir financièrement, comme les encourager à poursuivre ou relancer leurs activités dans cette période difficile. »

Précisons évidemment que si cette gratuité concerne l’accès aux installations sportives, de nombreuses associations non-sportives en fréquentent les locaux de manière récurrente.

Par contre, si la réservation des salles deviendra gratuite pour les clubs et associations lasnoises, l’accès aux vestiaires et surtout aux douches sera toujours proscrit. « Dans la pratique, un nettoyage/désinfection est obligatoire après chaque utilisation. Mais, c’est impossible à mettre en place ou alors, on exploserait les budgets en engageant davantage de personnel. Du coup, il nous semble plus responsable de les rendre accessible uniquement lors des heures scolaires", ajoute Virginie Poncelet.

Côté équipements, les infrastructures sportives sont ou seront équipées de gel, plexiglass de protection et marquages au sol dans les plus brefs délais. La commune a notamment profité des subsides (50% commune, 50% Wallonie) mis en place par le ministre Crucke destinés au soutien à la réouverture des infrastructures sportives.