Neuf ans après l’ouverture, ESKIlibre aimerait grandir. Si le démarrage a été poussif les trois premières années, les responsables, Patrick et Valérie Kienen, ont réussi à attirer des amateurs toujours plus nombreux. Que ce soit pour les cours ou les ouvertures au grand public. "Aujourd’hui, nous avons atteint notre vitesse de croisière, si l’on peut dire et, grâce à ça, un nouveau projet est en cours d’élaboration" , avance le gérant.