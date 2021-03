Le 6 janvier 2019, après avoir reçu la visite de son beau-père à la prison de Nivelles, un détenu originaire de Charleroi a été fouillé par les gardiens. Entre ses fesses, il avait caché un petit paquet contenant 36,6 grammes de cannabis.

" C’était pour régler une dette, a-t-il expliqué devant le tribunal correctionnel. Au départ, je devais 80 euros mais je n’ai pas pu rembourser, alors le montant est passé à 500 euros. Je me suis retrouvé au pied du mur ."

Évidemment, comme le cannabis a été saisi, la dette - dont le prévenu s’est gardé de révéler le titulaire - n’a pas été payée. Lorsqu’il est sorti de prison, il a reçu une lettre de rappel, précisant que le montant venait encore de doubler. Mille euros, donc, à payer au plus vite : en guise de mise en demeure, l’enveloppe contenait… une balle de revolver.

Une menace explicite et ce sont les parents du prévenu qui lui ont donné l’argent nécessaire afin qu’il s’acquitte de cette dette dangereuse. Le problème, c’est que pour les rembourser, l’homme a commis un vol… et s’est fait arrêter.

Ce qui fait qu’il est de retour en prison et a comparu détenu devant le tribunal correctionnel. "La vie de mon client est un enchaînement de mauvais choix", a soupiré son avocat en espérant une peine de probation autonome.

La justice vient de trancher et suit plutôt les réquisitions du ministère public : le prévenu écope de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 8 000 euros.