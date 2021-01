Dans la foulée de sa décision de lever l’interdiction pour les engins agricoles de circuler sur la N25 – une mesure controversée décidée par son prédécesseur Carlo Di Antonio – la ministre de la Sécurité routière Valérie De Bue avait annoncé en octobre 2019 que cela s’accompagnerait de plusieurs mesures pour sécuriser cette nationale entre Nivelles et Corroy-le-Grand, où de nombreux accidents impliquant des tracteurs étaient survenus.

On sait qu’un premier radar a été installé l’an dernier, dans les deux directions, entre Ways et Bousval, et est opérationnel depuis la fin de l’été. Des panneaux annonçant la présence de tracteurs ont été ajoutés et une brochure de sensibilisation à la conduite sur de grands axes a été élaborée en collaboration avec la Fédération wallonne de l’agriculture.

Cette sécurisation de la N25 va encore aller un cran plus loin puisque la ministre confirme que le second radar-tronçon sera opérationnel pour cet été. Les travaux devraient commencer au printemps.