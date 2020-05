Le directeur de l’école fondamentale Escalpade est très inquiet.

Si dans les écoles dites traditionnelles la rentrée de ce lundi demande de nombreuses adaptations, que dire des écoles qui accueillent des personnes souffrant d’un handicap comme à l’Escalpade ?

L’école fondamentale, primaire et secondaire, située à Ottignies-Louvain-la-Neuve accueille des enfants de "type 4", c’est-à-dire qui présentent des handicaps moteurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette future rentrée scolaire inquiète au niveau de la direction. "Oui, cela fait peur car il y a de nombreuses incertitudes, déplore Géry Scouppe, le directeur. Nos enfants sont fort dépendants et respecter les règles de distanciation sociale est tout simplement impossible."

(...)