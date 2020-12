C’est vers Bpost que la Ville de Wavre s’est tournée pour installer un distributeur de colis en centre-ville. Consciente de l’importance grandissante de l'e-commerce au sein de l’économie locale, mais également pour répondre à un enjeu de durabilité, la Ville a pris la décision d’offrir ce service supplémentaire à ses habitants.

Concrètement, le distributeur de colis a été installé sur la Place des Carmes. Il s'agit d'un dispositif connecté composé de 58 casiers sécurisés. Que ce soit pour la réception d’un colis ou l’envoi d’un paquet, les citoyens peuvent, dès ce vendredi 18 décembre, l’utiliser 24h/24 de façon autonome et facile.

Ce distributeur est la quatrième structure de ce type installée sur le territoire communal après celles situées sur le parking du Carrefour, Décathlon et Parc de l’Europe.





Un service supplémentaire pour les habitants

Les personnes qui retirent ou expédient un colis souhaitent que l’opération soit la plus efficace possible : près de chez elles, lorsqu’elles se rendent au travail ou en même temps qu’une autre activité comme faire les courses. En installant un distributeur de colis en centre-ville de Wavre, les autorités communales offrent aux habitants un service supplémentaire, flexible, efficace et sécurisé.





Avantages écologiques et durables

Les livraisons dans un distributeur de colis sont plus écologiques que les livraisons à domicile. En effet, les facteurs livrent les colis de plusieurs clients à un même endroit au lieu de se rendre à différentes adresses à le nombre de km/colis diminue. En cas d’absence du client à domicile, le système évite de devoir faire un second passage. "Moins de déplacements, moins de kilomètres inutiles, moins d’émission de CO2… pour une mobilité plus fluide et une qualité d’air améliorée. Par ailleurs, les déplacements des consommateurs ne remplacent pas ceux du facteur puisqu’il a été constaté que ceux-ci se rendent souvent à pied au distributeur ou profitent d’un autre déplacement en voiture pour s’y rendre."





Un soutien au commerce local

La Ville de Wavre, qui a financé la mise en place du distributeur de colis, l’a également fait pour assurer son soutien aux commerçants locaux. "Le dispositif est un atout majeur pour les webshops et la stimulation de l’économie locale. La Ville est occupée à mettre en place avec Bpost l’utilisation personnelle du distributeur de colis pour les commerçants. Ceci permettra dans un futur proche (début 2021) à 30 commerçants de Wavre de déposer leurs colis directement dans le distributeur de colis."

En pratique, cela signifie que si le client est dans l’incapacité de passer chez le commerçant pendant les heures d’ouverture pour y récupérer son achat, il aura la possibilité de le retirer directement dans le distributeur de colis 24h/24 et 7j/7.