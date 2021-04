Voilà certainement la belle histoire du jour. En ces temps de crise sanitaire où la solidarité est de plus en plus importante, il existe encore des personnes qui acceptent de donner, beaucoup même, sans rien attendre en retour. Juste pour le geste, sans vouloir le reste comme le chantait il y a quelques années Florent Pagny. Et cette belle histoire du jour, elle s'est déroulée du côté de Jodoigne.

Un donneur anonyme issu de l'entité, et membre d’une fondation reprise dans la Fondation Roi Baudouin, a décidé de prendre en charge l’achat de 200 repas-menus au WOK d’Ici (situé à Jodoigne) dans le cadre des difficultés que connaissent les citoyens, tant au niveau des bénéficiaires du CPAS que des indépendants de l’HoReCa comme le WOK d’Ici justement.





© DR

Un superbe geste qui représente un joli montant puisque ce sont donc 200 repas à 20 euros qui ont été généreusement offerts par ce donateur qui préfère garder l'anonymat. Soit un montant total de 4.000 euros!

Et pour "trouver" les destinataires de ce geste incroyable, le personnel du CPAS a dressé une liste de 200 bénéficiaires. C'est d'ailleurs ce même personnel qui est allé chercher 100 menus ce mercredi 14 avril et 100 autres ce jeudi 15 avril pour le repas de midi. Le tout a été livré par le CPAS, les coordonnées des bénéficiaires ne pouvant être communiquées. Voilà en tout cas le genre d'initiative solidaire qui fait du bien et chaud au coeur en cette période difficile pour de nombreux citoyens.