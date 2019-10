Il y avait du monde, hier matin dans la salle d’audience du tribunal correctionnel du Brabant wallon. De nombreuses victimes voulaient voir de leurs yeux et réclamer leur argent à un duo de Wavriennes poursuivies pour 67 faits d’escroqueries commis via le site internet 2emain.be, 22 faux informatiques et 7 faux en écriture. Mais les prévenues ne sont pas venues assumer leurs actes…

En 2016, (...)