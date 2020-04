Le refuge a obtenu assez d’argent pour faire réparer son véhicule.

Il y a quelques jours, l’association Un Toit pour Eux, qui recueille les chiens à Nivelles, a lancé un appel sur les réseaux sociaux : le véhicule du refuge venait de tomber en panne et les réparations s’annonçaient coûteuses, s’agissant d’une casse du moteur. Le devis évoquait un montant d’environ 2 300 euros, ce qui faisait beaucoup pour cette petite association.

"En cinq jours, nous avons obtenu cette somme et même un peu plus, ce qui nous permet de constituer un petit bas de laine pour d’autres réparations, confirme le président Alain Van Aelst. Nous avons été surpris par la mobilisation et la rapidité. C’est un véhicule qui nous sert notamment à aller chercher les chiens abandonnés, ou pour les interventions lorsqu’il y a maltraitance, donc il est important pour nous et on pourra le remettre à neuf."

Les dispositions en matière de confinement ont forcé les responsables à changer les règles : le refuge n’ouvre plus que sur rendez-vous, uniquement pour l’adoption des chiens. Contrairement à ce qui était craint, le confinement n’a pas amené un surplus de chiens abandonnés chez Un Toit pour Eux.

"Par contre, nous avons eu des coups de fil de gens qui cherchent des petits chiens pour pouvoir les sortir, glisse le président. On a répondu que nous n’étions pas une agence de location ! On a peur aussi d’une vague d’abandons après le confinement, quand les chiens qui ont été habitués à la présence de leur maître à la maison durant plusieurs semaines se retrouveront à nouveau seuls la journée et pourraient adopter des comportements difficiles. Il y a pourtant des trucs pour les préparer…"