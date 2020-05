La crèche est restée fermée mercredi par mesure de précaution.

L’alerte a été donnée mardi soir, après le conseil communal de Genappe. Un membre du personnel de la crèche « Les Petits Bateaux », installée sur le site de l’Espace 2000, a été testé positif au covid-19. Via une application utilisée en interne, les autres travailleurs et les familles ont été immédiatement prévenues, et la crèche est restée fermée mercredi par mesure de précaution.

Les membres de l’équipe qui ont été en contact avec la personne malade ont été écartés pour 14 jours à partir de la dernière date à laquelle elles ont croisé cette personne. En théorie, pour être à risque, il faut rester plus de quinze minutes à proximité immédiate d’un malade et sans porter de masque. Mais les autorités n’ont voulu prendre aucun risque.

Une réunion avec le corps médical et l’ONE a défini mercredi les précautions à prendre. Ainsi, en plus de la mise à l’écart du personnel à qui il est recommandé de se faire tester, les locaux seront entièrement désinfectés.

En ce qui concerne la quinzaine d’enfants qui sont gardés pour l’instant aux Petits Bateaux, il est très peu probable qu’ils soient restés avec la personne malade dans le même espace pendant au moins 15 minutes. Les risques sont donc très minimes pour eux. Il est conseillé aux familles de surveiller d’éventuels signes (nez qui coule, toux, fièvre…) mais a priori, ils ne sont pas concernés.

La crèche étant fermée jusqu’au retour de l’équipe, la ville de Genappe proposera aux familles qui n’ont pas de solution pour faire garder leur enfant une alternative, à partir de mardi, via les services de l’intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW).